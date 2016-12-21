В ЖК признались, что каждый день с гаишниками договариваются и уходят

Депутаты уверены, что увеличение штрафов за пьяное вождение только приведет к росту коррупции в Управлении патрульной милиции. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Экмат Байбакпаев.

Он отметил, что в ЖК, конечно, поддержат законопроект об увеличении штрафов за вождение в нетрезвом виде.

Документ предусматривает новые санкции: если человек находился за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, его можно оштрафовать на 100 тысяч сомов или на год лишить прав. Если в течение года его задержат за аналогичное правонарушение, то лишат прав на пять лет. Если же из-за него в аварии погибли люди, его следует навсегда лишить прав конфисковать машину.

«Закон будет работать на карман сотрудников ГАИ. Если раньше он тысячу сомов просил, то теперь 10 тысяч будет требовать. Если речь будет идти о возможной конфискации машины, то и $1 тысячу потребуют. Пока не будет достойной зарплаты, толку от увеличения штрафов не будет. Мы сами каждый день с гаишниками сталкиваемся - договариваемся и уходим», - сказал Экмат Байбакпаев.