Бишкек получит новые троллейбусы

Депутаты парламента в третьем чтении поддержали получение кредита от Европейского банка реконструкции и развития на новые троллейбусы.

Отметим, что по проекту Бишкек получит 8 миллионов 424 тысячи евро. На эти деньги планируется закупить 50 новых троллейбусов. Все они сразу же выйдут на линию, чтобы снизить интервал движения и запустить новые маршруты.

Отметим также, что благодаря проекту мэрия планирует со второй половины 2017 года сокращать число маршруток.