Бишкек получит новые троллейбусы

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Депутаты парламента в третьем чтении поддержали получение кредита от Европейского банка реконструкции и развития на новые троллейбусы.
Отметим, что по проекту Бишкек получит 8 миллионов 424 тысячи евро. На эти деньги планируется закупить 50 новых троллейбусов. Все они сразу же выйдут на линию, чтобы снизить интервал движения и запустить новые маршруты.
Отметим также, что благодаря проекту мэрия планирует со второй половины 2017 года сокращать число маршруток.
URL: http://www.24.kg/vlast/42073/