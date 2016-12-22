Депутат встревожен. Педофилы активизировались

Ученики боятся находиться на территории школ из-за того, что там обитают бомжи, алкоголики и педофилы. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Пархат Тулендыбаев.

По его словам, к нему обратились родители с жалобой на присутствие на территории школ неизвестных лиц. «Дети боятся после занятий выходить на улицу. Охрана школы не всегда может справиться с группировками, бомжами. Более того, возле школ появились педофилы», - сказал Пархат Тулендыбаев.

Он предложил организовать патрулирование территорий образовательных учреждений сотрудниками милиции.