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Депутат встревожен. Педофилы активизировались

22/12/16 10:44, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Ученики боятся находиться на территории школ из-за того, что там обитают бомжи, алкоголики и педофилы. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Пархат Тулендыбаев.

 

По его словам, к нему обратились родители с жалобой на присутствие на территории школ неизвестных лиц. «Дети боятся после занятий выходить на улицу. Охрана школы не всегда может справиться с группировками, бомжами. Более того, возле школ появились педофилы», - сказал Пархат Тулендыбаев.

 

Он предложил организовать патрулирование территорий образовательных учреждений сотрудниками милиции.

URL: http://www.24.kg/vlast/42119/

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