В ЖК вспомнили о «сером кардинале» энергетики Алексее Ширшове

Депутат Рыскелди Момбеков считает, что в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования сидят те же коррупционеры, что и раньше. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Он спросил у заместителя главы комитета Азамата Оморова, в каких отношениях он находится с главой ведомства Дуйшенбеком Зилалиевым. Чиновник ответил, что они давно работают вместе.

«Вы же являетесь одногруппниками?» - спросил депутат.

Получив утвердительный ответ, Момбеков заявил: «Все понятно, вы работаете заместителем по предложению Зилалиева. Только Ширшова в вашей компании не хватает. Пока не создадим Министерство энергетики, беспорядок так и продолжится».

Алексей Ширшов был ближайшим компаньоном сына второго свергнутого президента КР – Максима Бакиева. Он, будучи «серым кардиналом», фактически управлял энергоотраслью во времена Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. После 7 апреля 2010 года сбежал и живет на Украине.