Депутат не видит пользы от Российско-Кыргызского фонда развития

Депутат Бахадыр Сулейманов настаивает на том, чтобы Российско-Кыргызский фонд развития взял на себя функции банка. Об этом он сообщил сегодня на заседании фракции «Ата Мекен».

Он поинтересовался у заместителя министра экономики Эльдара Абакирова, какова цель работы фонда. И сам же ответил на этот вопрос.

«Фонд создан для того, чтобы у него были бессрочные деньги. Банки берут деньги в долг и не могут долго их держать. Вы, представители правительства, заняли позицию банка, хотя не должны этого делать. Деньги даете только в кредит. Фонд не участвует в развитии. Этот способ тяжелый. Легче взять деньги и ждать процентов», - сказал Бахадыр Сулейманов.