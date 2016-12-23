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Депутат не видит пользы от Российско-Кыргызского фонда развития

23/12/16 10:38, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутат Бахадыр Сулейманов настаивает на том, чтобы Российско-Кыргызский фонд развития взял на себя функции банка. Об этом он сообщил сегодня на заседании фракции «Ата Мекен».

 

Он поинтересовался у заместителя министра экономики Эльдара Абакирова, какова цель работы фонда. И сам же ответил на этот вопрос.

 

«Фонд создан для того, чтобы у него были бессрочные деньги. Банки берут деньги в долг и не могут долго их держать. Вы, представители правительства, заняли позицию банка, хотя не должны этого делать. Деньги даете только в кредит. Фонд не участвует в развитии. Этот способ тяжелый. Легче взять деньги и ждать процентов», - сказал Бахадыр Сулейманов.

URL: http://www.24.kg/vlast/42202/

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