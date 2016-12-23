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Кыргызстан и Иран обсуждают возможности отказа от визового режима

23/12/16 11:19, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Президент Алмазбек Атамбаев заявил сегодня на расширенной встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани, что следует для укрепления и развития двусторонних отношений облегчить визовый режим в течение месяца, особенно для бизнесменов двух стран.

 

По словам Алмазбека Атамбаева, облегчение процедуры выдачи виз ускорит появление прямого авиарейса.

 

Хасан Роухани добавил, что в будущем надо добиваться того, чтобы отказаться от взаимного визового режима.

 

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в инвестициях Ирана и развитии проектов по строительству ГЭС и в сфере сельского хозяйства, в культуре и науке.

 

Президент КР сказал, Кыргызстан также заинтересован в том, чтобы с Ирана сняли санкции, что поможет укрепить безопасность в регионе.

 

Хасан Роухани отметил, что для Ирана очень важны налаживание контактов с ЕАЭС и укрепление полноценного диалога с КР.

 

По итогам встречи главы государств подпишут ряд документов о двустороннем развитии и примут стратегическую программу, направленную на углубление сотрудничества.

URL: http://www.24.kg/vlast/42207/

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