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Президент Кыргызстана пояснил, почему не смог прилететь на похороны Ислама Каримова

24/12/16 18:59, Самарканд – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В рамках рабочего визита в Узбекистан глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев пояснил, почему не смог прилететь на похороны первого президента РУз Ислама Каримова.

 

«Почти пять лет мы как президенты с Исламом Абдуганиевичем общались, работали. Пусть земля ему будет пухом. На июньской встрече в Ташкенте он сказал, что отныне мы должны снимать все вопросы. И тогда он обещал приехать в сентябре в Бишкек на саммит СНГ. К сожалению, Всевышний решил по-другому», - сказал Алмазбек Атамбаев.

 

«Хорошо, что сегодня у нас была такая возможность почтить память. Потому что в день похорон у нас в Кыргызстане проводились большие международные мероприятия (II Всемирные игры кочевников. – Прим. ИА «24.kg»), о которых вчера даже была принята резолюция ООН в поддержку кочевников. Поэтому я не смог приехать. Но хоть и поздно, мы прочитали молитву», - отметил глава КР.

URL: http://www.24.kg/vlast/42299/

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