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Алмазбек Атамбаев: Мы открываем новую страничку в кыргызско-узбекских отношениях

24/12/16 19:34, Самарканд – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Очень символично, что мы встречаемся в день, когда 20 лет назад в Ташкенте был подписан Договор о вечной дружбе между нашими странами», - заявил сегодня в ходе рабочего визита в Самарканд президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

 

«Возможно, в какой-то период о нем забыли. Я рад, что президент Узбекистана – мой хороший товарищ, друг и брат, которого я знаю почти десять лет. Сегодня мы открываем новую страничку в юбилейный день. И этот договор будет уже не просто бумагой, которую подписали. С вашим приходом этот договор будет совершенно иным», - отметил глава КР.

 

«Ждем вас в Бишкеке», - добавил Алмазбек Атамбаев, обращаясь к своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву.

URL: http://www.24.kg/vlast/42302/

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