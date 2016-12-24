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В Самарканде Алмазбек Атамбаев посидел за рулем нового авто марки Chevrolet Captiva

24/12/16 19:41, Самарканд – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В рамках рабочего визита в Узбекистан президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посидел за рулем нового автомобиля марки Chevrolet Captiva.

 

В Самарканде главы двух государств посетили совместное узбекско-германское предприятие « JV MAN Auto – Uzbekistan», где была организована выставка специальной и сельскохозяйственной техники.

 

 

На заводе производят более 50 наименований техники. Годовая мощность – более 3 тысяч единиц. Автомобили, собранные на этом заводе, экспортируют в Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан и другие страны.

 

В павильонах был представлен весь автопром Узбекистана, в том числе легковой транспорт.

 

«Машины бюджетные, нормальные», - сказал президент РУз Шавкат Мирзиеев, показывая ряды авто своему кыргызскому коллеге.

 

«За последние четыре года в Бишкеке количество машин в четыре раза увеличилось. Откуда только не привозят! Даже радиоактивные», - признался ему Алмазбек Атамбаев.

 

«А это последняя Nexia, совершенно новая», - заметил Шавкат Мирзиеев.

 

«Красивая машина», - сказал Атамбаев.

 

«А это Chevrolet Malibu. По субботам-воскресеньям сам на такой езжу. Очень комфортабельная», - отметил Шавкат Мирзиеев, предложив своему кыргызскому коллеге присесть за руль другого авто - Chevrolet Captiva.

 

 

Далее главы государств прошли в другой павильон, где было представлено собственное производство Узбекистана: пластиковые окна, бытовая техника, текстиль, ковры, лекарства, вина и многое другое. Два детских манекена были в спортивной форме цвета флагов Узбекистана и Кыргызстана.

 

Отметим, что в ходе встречи с Атамбаевым в расширенном формате Мирзиеев отметил, что на заводе показали не все. «Многое оставил, когда вы с официальным визитом приедете в Ташкент», - сказал он.

 

URL: http://www.24.kg/vlast/42303/

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