RSS
facebookfacebookgoogale+
Кара жорго - шейк и брейк в одном флаконе
Туристов не будет. Чиновники Кыргызстана губят зимний сезон
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 26 декабря 2016 года. Понедельник. Бишкекское время 11:51
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Алмазбек Атамбаев примет участие в заседании ОДКБ

26/12/16 09:02, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетает сегодня в Санкт-Петербург (Россия), где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

 

В рамках заседания ОДКБ лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках организации, обеспечение ее текущей деятельности.

 

По данным российских СМИ, планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

 

URL: http://www.24.kg/vlast/42306/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ