Кыргызские депутаты слетают на завтрак к Дональду Трампу

Избранный президент США Дональд Трамп в числе депутатов парламентов из разных стран мира пригласил на официальный завтрак в начале февраля в Вашингтон двух членов Жогорку Кенеша – Сайдуллу Нышанова («Ата Мекен») и Гулькан Молдобекову (СДПК). Об этом сообщила пресс-служба парламента Кыргызстана.

Нардепы вылетят в США в конце января 2017 года. Все расходы, в том числе по перелету и проживанию, парламентарии покрывают за свой счет, из бюджета ни сома не выделяется.

Американский президент ежегодно устраивает официальный завтрак, на который приглашаются представители парламентов разных стран мира.