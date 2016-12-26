Кыргызские депутаты слетают на завтрак к Дональду Трампу

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Избранный президент США Дональд Трамп в числе депутатов парламентов из разных стран мира пригласил на официальный завтрак в начале февраля в Вашингтон двух членов Жогорку Кенеша – Сайдуллу Нышанова («Ата Мекен») и Гулькан Молдобекову (СДПК). Об этом сообщила пресс-служба парламента Кыргызстана.
Нардепы вылетят в США в конце января 2017 года. Все расходы, в том числе по перелету и проживанию, парламентарии покрывают за свой счет, из бюджета ни сома не выделяется.
Американский президент ежегодно устраивает официальный завтрак, на который приглашаются представители парламентов разных стран мира.
URL: http://www.24.kg/vlast/42344/