В Жогорку Кенеше новогоднее настроение: депутаты не явились на заседание комитета

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Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сегодня не смог собрать кворум.
Его председатель Асель Кодуранова отметила, что заседание переносится на 2017 год. Кворума нет, так как многие депутаты задействованы в новогодних мероприятиях, отметила она.
В повестке 10 вопросов. Планировалось рассмотреть законопроекты о государственных символах, конфликте интересов, по вопросам избирательного законодательства, о выборах президента КР, а также поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.
В разделе «Разное» значится вопрос посещения депутатами заседаний Жогорку Кенеша в ноябре.
URL: http://www.24.kg/vlast/42393/