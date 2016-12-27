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В Жогорку Кенеше новогоднее настроение: депутаты не явились на заседание комитета

27/12/16 10:26, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сегодня не смог собрать кворум.

 

Его председатель Асель Кодуранова отметила, что заседание переносится на 2017 год. Кворума нет, так как многие депутаты задействованы в новогодних мероприятиях, отметила она.

 

В повестке 10 вопросов. Планировалось рассмотреть законопроекты о государственных символах, конфликте интересов, по вопросам избирательного законодательства, о выборах президента КР, а также поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.

 

В разделе «Разное» значится вопрос посещения депутатами заседаний Жогорку Кенеша в ноябре.

URL: http://www.24.kg/vlast/42393/

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