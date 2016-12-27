Депутаты отклонили законопроект о введении в Кыргызстане биометрических паспортов

Сегодня на заседании комитета ЖК по международным делам, обороне и безопасности депутаты отклонили законопроект «О национальных паспортах, удостоверяющих личность», предполагающий также введение биометрических документов.

Председатель комитета и депутат от фракции «Бир Бол» Аскарбек Шадиев назвал деятельность Государственной регистрационной службы по замене паспортов бизнесом и поинтересовался, почему проект инициирует депутат Дастан Бекешев, а не правительство.

Депутаты высказали мнение, что, конечно, хорошо, когда народный избранник помогает, но вопросами в этой сфере должны заниматься специалисты.

В свою очередь депутат от СДПК Ирина Карамушкина также подняла вопрос обеспечения безопасности персональных данных граждан.

«В документе вы указываете, что оставляете паспорта 2004 года. Раньше вы тоже говорили, что оставляете пожилым людям паспорта, выданные ранее. Понятно, что вы пошли навстречу им, но как только выборы, Государственная регистрационная служба начинает дергать пожилых: то меняйте, то не меняйте паспорта. Сейчас вы на том же уровне собираетесь произвести замену на электронные паспорта. Если вы говорите, что ID card оставляете и обмен будет по желанию, тогда какой смысл вообще их вводить?» - сказала она.

А депутат от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев внес предложение не поддерживать законопроект, если электронный документ не будут выдавать бесплатно.

В результате обсуждения члены комитета единогласно отклонили законопроект, посчитав его сырым и требующим доработки.