Депутат отзывает законопроект о введении электронных паспортов в Кыргызстане

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Инициатор законопроекта о введении в Кыргызстане электронных биометрических паспортов Дастан Бекешев рассказал ИА «24.kg», почему депутаты не поддержали документ.
По его словам, члены парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности отклонили законопроект, так как государство будет делать бизнес на замене паспортов.
«Я предложил прописать, чтобы замену документов производили бесплатно. Однако и этот вариант их не устроил. Видимо, к ГРС есть вопросы по введенной ранее регистрации иностранцев в течение 5 дней. Но такой же вопрос можно задать депутатам, ведь они это принимали. Я сразу понял, что регистрация навредит, поэтому голосовал против», - пояснил Дастан Бекешев.
Он не намерен дорабатывать законопроект, а отзовет его.
«Проблема в том, что в Кыргызстане нет закона, который дает определение всем действующим документам. У нас есть военный билет, множество свидетельств, а определения им нет. В законопроекте это четко расписано. Депутаты же не захотели их упорядочить. Правительство так и будет действовать на уровне подзаконных актов», - сказал Дастан Бекешев.
Напомним, сегодня комитет по международным делам, обороне и безопасности отклонил законопроект «О национальных документах, удостоверяющих личность».
URL: http://www.24.kg/vlast/42416/