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Депутат ЖК сравнил технику Минтранса с игрушками

29/12/16 10:35, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«В правительстве заявляли о готовности к зиме. Но я своими глазами увидел, как наши граждане мучаются на дорогах», - заявил сегодня на заседании парламента депутат Тынчтыкбек Конушбаев.

 

Нардеп проехал по дороге Бишкек – Ош. «Но речь не обо мне, а о наших гражданах. Старики, дети, матери с грудничками днями и ночами стоят в пробке. Дорогу завалило снегом. Высылают технику, которую можно сравнить с игрушкой. А скоро студенты выйдут на каникулы, как они попадут домой? Министр транспорта должен уделить этому внимание», - сказал Тынчтыкбек Конушбаев.

 

Его коллега Дастанбек Джумабеков также попросил Министерство транспорта и дорог доставить дополнительную технику на дорогу Бишкек – Ош.

 

Накануне в МЧС сообщили о спуске снежных лавин на горных дорогах республики.

URL: http://www.24.kg/vlast/42535/

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