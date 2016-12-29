Депутат ЖК сравнил технику Минтранса с игрушками

«В правительстве заявляли о готовности к зиме. Но я своими глазами увидел, как наши граждане мучаются на дорогах», - заявил сегодня на заседании парламента депутат Тынчтыкбек Конушбаев.

Нардеп проехал по дороге Бишкек – Ош. «Но речь не обо мне, а о наших гражданах. Старики, дети, матери с грудничками днями и ночами стоят в пробке. Дорогу завалило снегом. Высылают технику, которую можно сравнить с игрушкой. А скоро студенты выйдут на каникулы, как они попадут домой? Министр транспорта должен уделить этому внимание», - сказал Тынчтыкбек Конушбаев.

Его коллега Дастанбек Джумабеков также попросил Министерство транспорта и дорог доставить дополнительную технику на дорогу Бишкек – Ош.

Накануне в МЧС сообщили о спуске снежных лавин на горных дорогах республики.