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Выборы мэра Бишкека пройдут 11 января

30/12/16 16:58, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

ЦИК определил дату выборов мэра столицы Кыргызстана 11 января. Решение принято сегодня на заседании комиссии.

 

Как заявил заместитель председателя Абдыжапар Бекматов, сегодня депутаты Бишкекского городского кенеша на первом заседании выразили готовность избрать градоначальника в ближайшее время, поэтому Центризбирком и назначил дату выборов.

URL: http://www.24.kg/vlast/42666/

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