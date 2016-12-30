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Чолпон Джакупова отказалась от мандата депутата Жогорку Кенеша

30/12/16 17:08, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Центризбирком прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Чолпон Джакуповой.

 

Парламентарий написала заявление о сложении полномочий с 1 января 2017 года. Его и одобрил сегодня ЦИК.

 

Ранее Чолпон Джакупова заявила, что сдаст мандат, если на референдуме поддержат поправки в Основной закон.

URL: http://www.24.kg/vlast/42668/

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