Чолпон Джакупова отказалась от мандата депутата Жогорку Кенеша

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Центризбирком прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Чолпон Джакуповой.
Парламентарий написала заявление о сложении полномочий с 1 января 2017 года. Его и одобрил сегодня ЦИК.
Ранее Чолпон Джакупова заявила, что сдаст мандат, если на референдуме поддержат поправки в Основной закон.
URL: http://www.24.kg/vlast/42668/