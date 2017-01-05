Главы Кыргызстана и Китая обменялись поздравлениями

Президент Кыргызстана и председатель Китайской Народной Республики в связи с 25-летием установления дипломатических отношений обменялись поздравительными телеграммами. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Алмазбек Атамбаев отметил, что за четверть века Кыргызстан и КНР совместными усилиями наладили активный политический диалог, взаимовыгодное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, эффективное взаимодействие в области безопасности.

«Наши позиции по многим актуальным и важным вопросам международной повестки дня схожи или близки. Мы плодотворно сотрудничаем в рамках ООН, ШОС и других многосторонних структур. В сентябре 2013 года в ходе вашего государственного визита в КР двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства, что в полной мере соответствует духу добрососедства и дружбы между нашими народами», - говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что история кыргызско-китайских отношений насчитывает не одно тысячелетие, уходя в глубину веков.

Президент подчеркнул, что высоко ценит личное внимание Си Цзиньпина к вопросам развития двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, и выразил полную готовность к продолжению совместной работы для их дальнейшего углубления и укрепления во благо двух народов.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Кыргызстан являются добрыми соседями и стратегическими партнерами.

«На протяжении 25 лет сохраняется интенсивное развитие китайско-кыргызских отношений. Постоянно углубляется политическое взаимодоверие. Продвигается сотрудничество в области энергетики, электроэнергии, инфраструктуры, сельского хозяйства, безопасности. Достигнуты большие успехи», - говорится в ответной телеграмме.

По словам председателя КНР, Китай и Кыргызстан твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих интересы обеих стран.

«Я придаю большое значение развитию китайско-кыргызских отношений. Мы неизменно будем поддерживать путь развития, выбранный Кыргызстаном, поддерживать ваши усилия, направленные на обеспечение государственной независимости, суверенитета, безопасности и развития», - отмечено в послании.

Сегодня Алмазбек Атамбаев вылетает в Пекин с двухдневным рабочим визитом без журналистов.