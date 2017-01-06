Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю

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На первой неделе 2017 года в Кыргызстане кадровые перестановки произошли лишь в одном ведомстве.
Национальную комиссию по государственному языку возглавил Назаркул Ишекеев.
Прежний председатель комиссии Эгемберди Эрматов освобожден от должности 30 ноября 2016 года.
Назаркул Ишекеев родился в 1954 году. В 1976 году окончил филологический факультет Кыргызского национального университета. В 1994 году получил ученую степень доктора педагогических наук, а в 1996-м — звание профессора.
Трудовую деятельность начал в 1977 году учителем средней школы. 1995-2007 годы - КНУ имени Ж.Баласагына, декан факультета кыргызской филологии (избирался трижды);
2008 год - назначен заведующим кафедрой кыргызского языка и методики преподавания литературы;
июнь 2013 год - октябрь 2014 год - заместитель министра образования и науки КР;
2014 год - проректор по государственному языку в КНУ.
Академик Международной общественной академии имени Ч.Айтматова, лауреат премий имени Ж.Баласагына, отличник народного просвещения КР, ученый-профессор по науке о теории и методике преподавания и воспитания (кыргызская литература). Автор монографий, учебников и учебно-методических предметов для вузов. Один из авторов «Кыргызской литературы» для 6-х, 11-х классов средней школы. Им опубликовано около 200 научных работ. Подготовил десяток кандидатов и докторов наук.
В Бишкеке на пост градоначальника помимо и.о. мэра Албека Ибраимова появился еще один претендент - Нурдин Абдылдаев.
Нурдин Абдылдаев родился в 1965 году. В 2000 году окончил Бишкекскую финансово-экономическую академию по специальности «финансы и налоговая политика»; в 2005-м — Дипломатическую академию МИД КР.
1988 год - оператор ЭВМ в Государственном комитете статистики Кыргызской ССР.
Предприниматель в области производства и поставок нефтепродуктов.
В 2000 году возглавил ОсОО «Интергласс».
2005 год - депутат Жогорку Кенеша третьего созыва;
2007 год - заместитель министра промышленности, энергетики и топливных ресурсов;
2011 год – и.о. губернатора Иссык-Кульской области; заместитель министра государственного имущества КР;
2014 год - заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.
Напомним, выборы мэра Бишкека пройдут 11 января.
В Кыргызстане объединили Национальный центр онкологии и научный центр гематологии.
С целью оптимизации службы гематологии в Кыргызстане провели реорганизацию путем присоединения Кыргызского научного центра гематологии к Национальному центру онкологии.
Отмечается, что в этой сфере имелись проблемы: большая текучесть кадров, не приспособленное для оказания качественной медицинской помощи онкологическим больным здание центра, недостаточное оснащение его медицинским оборудованием, несоответствие отделения онкогематологии международным стандартам для проведения химиотерапии.
URL: http://www.24.kg/vlast/42787/