В Кыргызстане в стоимость паспортов закладывают ремонт и аренду помещений ЦОН

«Я не считаю, что нужно закладывать в стоимость паспортов ремонт помещений», - заявила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова.

Она возмутилась тем, что ремонт помещений могут сделать завтра, через год или пять лет, а платить за него людей заставляют сейчас. Депутат поинтересовалась, почему и аренда помещений ЦОН должна ложиться в стоимость паспортов.

«У них есть еще масса других услуг. Я уверена, что в будущем там будет функция регистрации юридических лиц. Ведь ЦОН строится по принципу единого окна. У них уже сегодня много функций. В будущем будет еще больше. Но почему аренда помещений центров должна на 100 процентов ложиться в стоимость паспортов?» - заявила экс-генпрокурор.

На это представитель Государственной регистрационной службы ответить не смог.