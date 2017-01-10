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В Кыргызстане в стоимость паспортов закладывают ремонт и аренду помещений ЦОН

10/01/17 17:52, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«Я не считаю, что нужно закладывать в стоимость паспортов ремонт помещений», - заявила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова.

 


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Она возмутилась тем, что ремонт помещений могут сделать завтра, через год или пять лет, а платить за него людей заставляют сейчас. Депутат поинтересовалась, почему и аренда помещений ЦОН должна ложиться в стоимость паспортов.

 

«У них есть еще масса других услуг. Я уверена, что в будущем там будет функция регистрации юридических лиц. Ведь ЦОН строится по принципу единого окна. У них уже сегодня много функций. В будущем будет еще больше. Но почему аренда помещений центров должна на 100 процентов ложиться в стоимость паспортов?» - заявила экс-генпрокурор.

 

На это представитель Государственной регистрационной службы ответить не смог.

URL: http://www.24.kg/vlast/42946/

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