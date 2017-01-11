У мэрии Бишкека проходит митинг

У здания столичного муниципалитета проходит акция в поддержку действующего мэра Албека Ибраимова.

Собравшиеся держат плакаты с лозунгами «Наш мэр Ибраимов!», «Городу и горожанам нужен Ибраимов», «Ибраимов – достойный мэр». В основном это молодые парни.

За порядком наблюдают несколько десятков милиционеров.

Сегодня в Бишкеке состоятся выборы мэра. Претендуют на эту должность двое – и.о. мэра Албек Ибраимов и временно безработный Нурдин Абдылдаев.