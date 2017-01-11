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Даже Путин сказал, что Кыргызстан не подготовлен для вступления в ЕАЭС

11/01/17 09:55, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев сегодня на заседании парламента предложил депутатам заслушать отчет правительства о вступлении Кыргызстана в Евразийский экономический союз.  

 

По его словам, при интеграции в ЕАЭС у Кыргызстана возникли проблемы.

 

«Мы все являемся свидетелями различных препятствий. Республика понесла ущерб на $115 миллионов. Это произошло по вине правительства. Даже Путин говорит о нашей неподготовленности и предлагает помощь. Казахстан также готов помочь», - сказал Омурбек Текебаев.

 

Он отметил, что необходимо заслушать информацию правительства. Если есть фамилии виновных, назвать их и привлечь к ответственности.

 

Спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков добавил, что в январе пройдет правительственный день на эту тему.

URL: http://www.24.kg/vlast/42969/

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