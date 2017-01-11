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Чиновник Минздрава обвинил мигрантов из Кыргызстана в распространении СПИДа

11/01/17 10:43, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Заместитель министра здравоохранения Амангелди Мурзалиев обвинил мигрантов из Кыргызстана в том, что они виноваты в росте СПИДа. Об этом он сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

 

По его словам, в 2016 году 42 человека из числа мигрантов заражены СПИДом. Данная статистика постоянно растет.

 

Это заявление возмутило депутатов.

 

Лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил: «Мигранты заражают СПИДом?! Они нас кормят. У вас на руках нет статистики. Из-за безответственности правительства наши граждане вынуждены выезжать на заработки. Вы должны попросить у них прощения. Вы даже причины не знаете, почему так происходит, а говорите, что они заражают».

 

Его поддержал Максат Сабиров, который отметил, что чиновник не подготовлен к докладу.

 

«Нельзя делать такие заявления», - сказал он.

 

Жогорку Кенеш рассматривает поправки в Закон «О ВИЧ/СПИДе в КР».

URL: http://www.24.kg/vlast/42979/

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