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Чиновники Кыргызстана после новогодних праздников перепутали законопроекты

11/01/17 11:13, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

На заседании Жогорку Кенеша произошла путаница в законопроектах.

 

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков пригласил докладчика по вопросу проведения проверок субъектов предпринимательства. Однако он сделал доклад к следующему вопросу - о свободных экономических зонах.

 

«Я не пойму: или вы хорошо отметили Новый год, или совсем запутались. Почему докладчики не знают, какой вопрос рассматривается? Я же зачитал название, а доклад делают по другому вопросу. Я все жду, когда вы в себя придете», - обратился спикер ЖК к заместителю министра экономики Эльдару Абакирову.

 

Ранее депутаты раскритиковали заместителя министра здравоохранения Амангелди Мурзалиева, который также явился на заседание неподготовленным и не смог ответить на вопросы. 

URL: http://www.24.kg/vlast/42985/

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