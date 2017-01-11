Чиновники Кыргызстана после новогодних праздников перепутали законопроекты

На заседании Жогорку Кенеша произошла путаница в законопроектах.

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков пригласил докладчика по вопросу проведения проверок субъектов предпринимательства. Однако он сделал доклад к следующему вопросу - о свободных экономических зонах.

«Я не пойму: или вы хорошо отметили Новый год, или совсем запутались. Почему докладчики не знают, какой вопрос рассматривается? Я же зачитал название, а доклад делают по другому вопросу. Я все жду, когда вы в себя придете», - обратился спикер ЖК к заместителю министра экономики Эльдару Абакирову.

Ранее депутаты раскритиковали заместителя министра здравоохранения Амангелди Мурзалиева, который также явился на заседание неподготовленным и не смог ответить на вопросы.