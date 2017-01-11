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Чиновник рассказал депутатам ЖК о законе, которого пока нет

11/01/17 11:45, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Заместитель министра экономики Эдьдар Абакиров сделал доклад к одному из рассматриваемых законопроектов. Однако выяснилось, что ранее комитет по экономической и фискальной политике вернул его на доработку. Об этом стало известно сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

 

По словам Нурлана Макеева, профильный комитет решил отложить внесение изменений в Закон «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

 

«Замминистра, видимо, не знал об этом и пришел с докладом. Мы приняли решение доработать законопроект, поэтому вопрос следует снять с повестки дня», - сказал он.

 

Жогорку Кенеш поддержал предложение, вопрос сняли.

URL: http://www.24.kg/vlast/42988/

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