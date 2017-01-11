В Кыргызстане изменили порядок обжалования действий медиков в отношении лиц с психическими заболеваниями

Депутаты Жогорку Кенеша приняли в третьем чтении поправки в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Поправки касаются порядка и сроков обжалования действий медицинских работников при оказании психиатрической помощи. В частности, решения, действия (бездействие) медиков и специалистов, работников социального обеспечения и образования, врачебных комиссий, ущемляющие права и законные интересы граждан при оказании им психиатрической помощи, могут быть обжалованы.

Жалобу может подать человек, чьи права нарушены, или его законный представитель, а также организация, которой предоставлено право защищать его. Иск подается в течение 30 рабочих дней.

Норму о том, что гражданин, чьи права нарушены, если позволяет его психическое состояние, обязан участвовать в рассмотрении жалобы, признали утратившей силу.