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В Кыргызстане изменили порядок обжалования действий медиков в отношении лиц с психическими заболеваниями

11/01/17 12:40, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутаты Жогорку Кенеша приняли в третьем чтении поправки в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

 

Поправки касаются порядка и сроков обжалования действий медицинских работников при оказании психиатрической помощи. В частности, решения, действия (бездействие) медиков и специалистов, работников социального обеспечения и образования, врачебных комиссий, ущемляющие права и законные интересы граждан при оказании им психиатрической помощи, могут быть обжалованы.

 

Жалобу может подать человек, чьи права нарушены, или его законный представитель, а также организация, которой предоставлено право защищать его. Иск подается в течение 30 рабочих дней.

 

Норму о том, что гражданин, чьи права нарушены, если позволяет его психическое состояние, обязан участвовать в рассмотрении жалобы, признали утратившей силу.

URL: http://www.24.kg/vlast/43001/

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