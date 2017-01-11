Депутат столичного кенеша предлагает поработать, но ему напомнили о регламенте

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Депутат Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев («Кыргызстан») предложил сегодня на внеочередной сессии поработать, заслушав информацию о посуточных квартирах, но ему напомнили о регламенте.
Зампредседателя БГК Валентина Лисниченко (СДПК) отметила, что по инициативе председателя они собрались сегодня на внеочередную сессию. На повестке дня стоит один вопрос – утверждение членов президиума. «Поднимаемые вами вопросы нужно рассмотреть, но для этого надо дать задание службам собрать информацию. Давайте двигаться последовательно и заслушаем все вопросы на следующей сессии. Она уже не за горами», - предложила она.
«Давайте работать по регламенту. Вопросы нужно было вносить заранее, за 5 дней», - добавил депутат Эрнис Докенов (СДПК).
«Утвердим мы этот президиум за пять минут, и так и разойдемся, не принеся пользы городу?! Тем более о внеочередной сессии мы узнали только ночью. Что будет от того, если мы заслушаем информацию?» - настаивал Куваныбек Конгантиев.
URL: http://www.24.kg/vlast/43002/