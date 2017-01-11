Депутат столичного кенеша предлагает поработать, но ему напомнили о регламенте

Депутат Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев («Кыргызстан») предложил сегодня на внеочередной сессии поработать, заслушав информацию о посуточных квартирах, но ему напомнили о регламенте.

Нардеп напомнил о поправках в закон, приведших к повышению штрафов за работу посуточных квартир. «По стране уже начались митинги, давайте обсудим этот вопрос. Кроме того, на разработку плана детальной планировки потратили около 40 миллионов сомов, но за 4 года так и не разработали. Давайте спросим, на что потратили деньги. За 4 года мы соберемся всего 16 раз, а мы уже второй раз собираемся просто по организационным вопросам. Мы же избирались, чтобы работать!» - сказал Куванычбек Конгантиев.

Зампредседателя БГК Валентина Лисниченко (СДПК) отметила, что по инициативе председателя они собрались сегодня на внеочередную сессию. На повестке дня стоит один вопрос – утверждение членов президиума. «Поднимаемые вами вопросы нужно рассмотреть, но для этого надо дать задание службам собрать информацию. Давайте двигаться последовательно и заслушаем все вопросы на следующей сессии. Она уже не за горами», - предложила она.

«Давайте работать по регламенту. Вопросы нужно было вносить заранее, за 5 дней», - добавил депутат Эрнис Докенов (СДПК).

«Утвердим мы этот президиум за пять минут, и так и разойдемся, не принеся пользы городу?! Тем более о внеочередной сессии мы узнали только ночью. Что будет от того, если мы заслушаем информацию?» - настаивал Куваныбек Конгантиев.