Депутат раскритиковала ГКНБ за поиск граждан, пишущих о власти

«Скоро сотрудники ГКНБ будут задерживаться граждан только за то, что они ставят лайки под постами в социальных сетях», - об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Аида Салянова.

Она напомнила, что сейчас ГКНБ ищет людей, которые в социальных сетях высказывают критику в адрес властей.

Экс-генпрокурор КР считает, что скоро можно будет забыть о том, что Кыргызстан когда-то был демократической страной.

«Если так пойдет и дальше, то от нашей справедливости и демократичности не останется и следа», - отметила Аида Салянова.

Также она высказала критику в адрес ОТРК за то, что в телеэфире появляются материалы, очерняющие людей.

Аида Салянова посчитала, что такая вседозволенность возникла после того, как из Уголовного кодекса убрали статью за клевету.

Депутат от партии «Ата Мекен» уверена, что теперь все знают, что не несут ответственности за свои слова.