На установку памятника Бишкеку баатыру депутат предлагает собрать народные деньги

Депутаты предлагают установить в центре столицы памятник Бишкеку баатыру, в честь которого она названа. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил Дастан Джумабеков.

Он отметил, что многие даже не знают, почему столица Кыргызстана названа Бишкеком. Некоторые считают, что свое имя город получил от названия палки, которой взбивают кумыс. На самом деле Бишкек назван в честь известного баатыра.

«Нигде нет памятника Бишкеку баатыру. Мы предлагаем, чтобы была установлена скульптура или памятник нашему историческому герою, основоположнику города. Для этого можно провести марафоны, собрать средства. Можно поставить памятник перед мэрией, на главной площади или перед «Кыргызтелекомом». Нужно открыть и музей, чтобы люди могли туда приходить и изучать историю города», - отметил Дастан Джумабеков.