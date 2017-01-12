В Кыргызстане дети добираются до школы пешком в 40-градусный мороз

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Дети в Нарынской области пешком идут в школу
Депутаты обратились в правительство и Министерство образования с просьбой продлить на месяц зимние каникулы в Ак-Талинском районе.
Это связано с тем, что сейчас в регионе сильные морозы – до минус 38 градусов. А школьники вынуждены добираться до школ пешком. Иногда учебные заведения находятся в нескольких километрах от дома.
В правительстве обещали рассмотреть данный вопрос.
URL: http://www.24.kg/vlast/43068/