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В Кыргызстане дети добираются до школы пешком в 40-градусный мороз

12/01/17 13:15, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Дети в Нарынской области пешком идут в школу 4 километра в  40-градусный мороз. Об этом стало известно сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

 

Депутаты обратились в правительство и Министерство образования с просьбой продлить на месяц зимние каникулы в Ак-Талинском районе.

 

Это связано с тем, что сейчас в регионе сильные морозы – до минус 38 градусов. А школьники вынуждены добираться до школ пешком. Иногда учебные заведения находятся в нескольких километрах от дома.

 

В правительстве обещали рассмотреть данный вопрос.

URL: http://www.24.kg/vlast/43068/

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