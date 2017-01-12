В Кыргызстане дети добираются до школы пешком в 40-градусный мороз

Дети в Нарынской области пешком идут в школу 4 километра в 40-градусный мороз. Об этом стало известно сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутаты обратились в правительство и Министерство образования с просьбой продлить на месяц зимние каникулы в Ак-Талинском районе.

Это связано с тем, что сейчас в регионе сильные морозы – до минус 38 градусов. А школьники вынуждены добираться до школ пешком. Иногда учебные заведения находятся в нескольких километрах от дома.

В правительстве обещали рассмотреть данный вопрос.