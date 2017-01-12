В Кыргызстане за подкуп избирателей теперь можно угодить в тюрьму

Депутаты парламента все же поддержали введение уголовного наказания за подкуп избирателей. Решение принято сегодня на заседании.

Поправки вносились в Уголовно-процессуальный и Административный кодексы, а также в Закон о выборах и проведении референдумов в Кыргызстане. Ими предлагалось увеличить штраф за препятствие в голосовании или работе избирательных комиссий до 20-30 тысяч сомов либо лишать виновного свободы на срок до двух лет.

Вмешательство в работу ТИКов с использованием служебного положения наказывается штрафом в 30-50 тысяч сомов или лишением свободы сроком до двух лет.

То же деяние, соединенное с обманом, насилием или угрозой его применить наказываются штрафом в 50-80 тысяч сомов, лишением права занимать определенные должности до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет.

• Подкуп избирателей наказывается штрафом в 100-300 тысяч сомов или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Непредоставление ответа или нарушение сроков рассмотрения жалобы влечет штраф в 1,5-2 тысячи сомов для членов ТИК и 3-5 тысяч сомов для членов ЦИК.

За законопроект в третьем чтении проголосовали все 116 присутствующих на заседании депутатов.