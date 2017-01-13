Для школ в Кыргызстане закупили телевизоры

В школы Кыргызстана закупили более четырех тысяч телевизоров, в каждую поставят по два, чтобы смотреть передачи образовательного канала. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

Она добавила, что к 1 сентября 2017 года планируется подключить к Интернету 70 процентов из выбранных 620 школ, оставшиеся 30 процентов – к 1 ноября того же года.

Сегодня в Кыргызстане действует 2 тысячи 218 школ. Всего 9 процентов имеют доступ к Интернету, 25 процентов обеспечены компьютерами. Обеспеченность учебниками в школах – около 80 процентов.