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Для школ в Кыргызстане закупили телевизоры

13/01/17 10:28, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В школы Кыргызстана закупили более четырех тысяч телевизоров, в каждую поставят по два, чтобы смотреть передачи образовательного канала. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

 

Она добавила, что к 1 сентября 2017 года планируется подключить к Интернету 70 процентов из выбранных 620 школ, оставшиеся 30 процентов – к 1 ноября того же года.

 

Сегодня в Кыргызстане действует 2 тысячи 218 школ. Всего 9 процентов имеют доступ к Интернету, 25 процентов обеспечены компьютерами. Обеспеченность учебниками в школах – около 80 процентов.

URL: http://www.24.kg/vlast/43108/

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