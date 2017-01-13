Минобразования Кыргызстана: Если начало учебного года в сентябре передвинут на две недели, то окончание останется прежним - в мае

Если начало учебного года в школах и вузах перенесут с 1 на 15 сентября, то окончание в целом останется прежним, то есть в мае. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

«Я бы не очень хотела, чтобы этот вопрос привязывали только к развитию туризма. Перед системой образования стоит своя задача, самое главное – повышение качества и доступности образования. В плане доступности сейчас очень много делается. Если в 2012 году наш бюджет составлял около 12 миллиардов сомов, то сегодня - 28 миллиардов», - сказала министр.

Она назвала ряд факторов, влияющих на качество образования: учебники и квалификация учителей, а также содержание образования. «В 2014-м утверждены новые государственные образовательные стандарты. К сожалению, работа по содержанию образования не была начата. Поэтому сегодня стоит задача именно по его инвентаризации. Эти меры по оптимизации содержания образования позволят рассматривать в том числе вопрос о переносе учебного года на две недели позже», - отметила глава Минобразования.

«В обществе сразу зарождается много вопросов, в том числе о том, что окончание придется на очень жаркое время года. Сама оптимизация позволит передвинуть начало учебного года, но окончание изменится максимум дней на пять. В целом оно останется прежним. Перед нами стоит большая работа, мы готовы ее начать. Межведомственная рабочая группа в течение 2-3 месяцев должна дать компетентное заключение, что получит от этого экономика и что должны сделать представители системы образования», - резюмировала Гульмира Кудайбердиева.

Отметим, что депутат Дастанбек Джумабеков в очередной раз выступил с предложением перенести начало учебного года с 1 сентября на 15-е. Необходимость этого он аргументирует тем, что детям приходится помогать своим родителям убирать урожай, а подросткам хочется подработать во время бархатного сезона на Иссык-Куле.