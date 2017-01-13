Депутат предложил перенести учебный год в школах и вузах Кыргызстана на 1 октября

Депутат парламентской фракции «Кыргызстан» Таалайбек Масабиров предложил перенести учебный год в школах и вузах на 1 октября. Об этом он заявил сегодня на заседании.

Он так пояснил свое предложение: «Потому что в Базар-Коргоне, например, сельскохозяйственные работы продолжаются до октября. И если перенести учебный год на 15 сентября, то дети все равно будут приходить в конце сентября, поэтому лучше сразу начинать учебу 1 октября».

Отметим, что депутат Дастанбек Джумабеков в очередной раз предложил перенести начало учебного года с 1 сентября на 15-е. Необходимость этого он аргументирует тем, что детям приходится помогать своим родителям убирать урожай, а подросткам - подработать во время бархатного сезона на Иссык-Куле.

Минобразования и Минкультуры не против. По словам министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, межведомственная рабочая группа в течение 2-3 месяцев должна дать компетентное заключение, что «получит от этого экономика и что должны сделать представители системы образования».