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Депутат предложил перенести учебный год в школах и вузах Кыргызстана на 1 октября

13/01/17 11:14, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Депутат парламентской фракции «Кыргызстан» Таалайбек Масабиров предложил перенести учебный год в школах и вузах на 1 октября. Об этом он заявил сегодня на заседании.

 

Он так пояснил свое предложение: «Потому что в Базар-Коргоне, например, сельскохозяйственные работы  продолжаются до октября. И если перенести учебный год на 15 сентября, то дети все равно будут приходить в конце сентября, поэтому лучше сразу начинать учебу 1 октября».

 

Отметим, что депутат Дастанбек Джумабеков в очередной раз предложил перенести начало учебного года с 1 сентября на 15-е. Необходимость этого он аргументирует тем, что детям приходится помогать своим родителям убирать урожай, а подросткам - подработать во время бархатного сезона на Иссык-Куле.

 

Минобразования и Минкультуры не против. По словам министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, межведомственная рабочая группа в течение 2-3 месяцев должна дать компетентное заключение, что «получит от этого экономика и что должны сделать представители системы образования».

URL: http://www.24.kg/vlast/43115/

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