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Депутат Евгения Строкова не согласна с предложением коллеги ротировать чиновников по регионам

13/01/17 11:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Евгения Строкова не согласна с коллегой Ирины Карамушкиной, предложившей проводить ротацию чиновников по регионам.

 

Напомним, сегодня на заседании фракции обсуждается работа правительства по улучшению кадровой политики в госорганах.

 

«Я согласна, что ротация должна существовать, но в здоровом виде, а не так, как проводили ее в школах. Если один наладил работу, а у другого ничего нет, зачем их ротировать между собой?» - задается вопросом Евгения Строкова.

 

По ее словам, нерадивого нужно снимать с должности, а того, кто наладил работу, переводить на другой участок. Но в том, чтобы просто поменять чиновников местами, она не видит смысла.

URL: http://www.24.kg/vlast/43119/

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