Депутаты парламента Кыргызстана требуют у мэрии выделить землю под памятник Бишкеку баатыру

Депутаты парламентской фракции «Кыргызстана» требуют у мэрии выделить землю под памятник Бишкеку баатыру. Просьба прозвучала сегодня на заседании фракции.

Напомним, с инициативой установить монумент выступил депутат Дастанбек Джумабеков. По его словам, многие даже не знают, почему столица Кыргызстана названа Бишкеком. Некоторые считают, что свое имя город получил от названия палки, которой взбивают кумыс. На самом деле Бишкек назван в честь известного баатыра.

«Мэрия должна выделить землю. Мы хотели бы, чтобы в 2017-м, объявленном Годом нравственности, воспитания и культуры, вопрос был рассмотрен, а в 2018-м уже установили памятник. Кроме того, следует открыть и музей», - сказал нардеп.

Вице-мэр Бишкека Бакыт Дюшембиев отметил, что муниципалитет не против установки памятника. «Более того, такая инициатива звучала уже несколько лет назад. Мэрия предлагала тогда 2-3 земельных участка на выбор, но потом вопрос застопорился, и окончательного решения не принято. Если сейчас такое решение будет принято, мы готовы выделить землю», - сказал он.