Наталья Никитенко: В Кыргызстане нет системного планирования в строительстве школ и детсадов

В Кыргызстане отсутствует системное планирование со стороны государства в вопросе строительства школ и детских садов. Об этом сегодня журналистам сообщила депутат парламента Наталья Никитенко.

По ее словам, это огромная проблема. «Хотелось бы, чтобы на деньги «Джеруя» построили, как и обещали, 100 школ. Но этого не произошло, лишь небольшой процент объектов возвели в 2016-м. Возникает вопрос, насколько грамотно и правильно идет планирование с учетом демографии и внутренней миграции. В Бишкек приезжает большое число наших же граждан, тут очень большая потребность в школах и детсадах, но в местном бюджете и через капвложения не закладываются средства на возведение таких объектов», - сказала нардеп.

«Сегодня инвестиции в образование для нашей страны – основные. И это правильно - освободить частные школы и детсады от налогов. Такая льготная налоговая политика началась с 2012 года. Но это не говорит о том, что министерство не должно контролировать качество образования в частных школах. Здесь очень важно соблюсти баланс – дать возможность и открывать школы, и обеспечить четкие критерии для качества, а не только заниматься продажей образования», - добавила Наталья Никитенко.

В парламенте рассматривается законопроект, предусматривающий освобождение частных школ от налогового бремени.