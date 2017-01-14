В Джалал-Абаде социал-демократы требуют признать первое заседание горкенеша нелегитимным

Фракция СДПК обратится в суд для определения законности первого заседания депутатов Джалал-Абадского городского кенеша, которое провели фракции «Онугуу-Прогресс», «Республика - Ата Журт» и «Ата-Журт». Заявления уже подали в ЦИК, суд и прокуратуру, сообщили ИА «24.kg» в Центризбиркоме.

Отметим, 12 января депутаты трех фракций пришли для получения мандатов. Но, как утверждают в горкенеше, кворума не было. Однако заседание провели, избрав заместителя спикера.

На 16 января запланировали продолжение сессии. Но социал-демократы утверждают, что это незаконно и нарушает регламент работы местного кенеша.

Напомним, 12 января состоялось первое заседание депутатов Джалал-Абадского горкенеша, где представителям фракций «Онугуу-Прогресс», «Республики - Ата Журт» и «Ата-Журта» вручили мандаты. Также три фракции сформировали коалицию большинства.

Депутаты от СДПК и партии «Кыргызстан» не пришли на заседание. Представители коалиционных партий обвинили отсутствующих коллег в намеренном игнорировании работы кенеша.