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В Джалал-Абаде социал-демократы требуют признать первое заседание горкенеша нелегитимным

14/01/17 10:13, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Фракция СДПК обратится в суд для определения законности первого заседания депутатов Джалал-Абадского городского кенеша, которое провели фракции «Онугуу-Прогресс», «Республика - Ата Журт» и «Ата-Журт». Заявления уже подали в ЦИК, суд и прокуратуру, сообщили ИА «24.kg» в Центризбиркоме.

 

Отметим, 12 января депутаты трех фракций пришли для получения мандатов. Но, как утверждают в горкенеше, кворума не было. Однако заседание провели, избрав заместителя спикера.

 

На 16 января запланировали продолжение сессии. Но социал-демократы утверждают, что это незаконно и нарушает регламент работы местного кенеша.

 

Напомним, 12 января состоялось первое заседание депутатов Джалал-Абадского горкенеша, где представителям фракций «Онугуу-Прогресс», «Республики - Ата Журт» и «Ата-Журта» вручили мандаты. Также три фракции сформировали коалицию большинства.

 

Депутаты от СДПК и партии «Кыргызстан» не пришли на заседание. Представители коалиционных партий обвинили отсутствующих коллег в намеренном игнорировании работы кенеша. 

URL: http://www.24.kg/vlast/43173/

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