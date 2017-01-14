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Парламент Кыргызстана предлагает разрешить трансформацию пашни под строительство дорог

14/01/17 10:23, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают разрешить трансформацию пашни под строительство дорог и мостов. Поправки в Закон «О введении моратория на перевод орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий» вынесли на общественное обсуждение.

 

Инициаторы изменений отмечают, что в республике автомобиль является основным видом транспорта.

 

«Учитывая резкое увеличение количества автотранспорта, возникла необходимость строительства новых дорог и мостов в крупных городах Кыргызстана. Это создаст предпосылки для устранения пробок и развития инфраструктуры», - говорится в справке-обосновании.

 

Сегодня мораторий не распространяется в том числе на трансформацию орошаемых земель пашни в земли под кладбища, строительство общеобразовательных учреждений и объектов здравоохранения, физкультурно-оздоровительных комплексов, военных, пограничных объектов и застав, малых и крупных электроэнергетических производственных мощностей, газовых трубопроводов и сооружений, индустриально-логистических центров, промышленных объектов.

 

В список предлагается включить строительство дорог и мостов.

URL: http://www.24.kg/vlast/43174/

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