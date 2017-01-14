Парламент Кыргызстана предлагает разрешить трансформацию пашни под строительство дорог

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают разрешить трансформацию пашни под строительство дорог и мостов. Поправки в Закон «О введении моратория на перевод орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий» вынесли на общественное обсуждение.

Инициаторы изменений отмечают, что в республике автомобиль является основным видом транспорта.

«Учитывая резкое увеличение количества автотранспорта, возникла необходимость строительства новых дорог и мостов в крупных городах Кыргызстана. Это создаст предпосылки для устранения пробок и развития инфраструктуры», - говорится в справке-обосновании.

Сегодня мораторий не распространяется в том числе на трансформацию орошаемых земель пашни в земли под кладбища, строительство общеобразовательных учреждений и объектов здравоохранения, физкультурно-оздоровительных комплексов, военных, пограничных объектов и застав, малых и крупных электроэнергетических производственных мощностей, газовых трубопроводов и сооружений, индустриально-логистических центров, промышленных объектов.

В список предлагается включить строительство дорог и мостов.