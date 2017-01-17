Крушение «Боинга-747». Депутаты ЖК начали работу с минуты молчания

Депутаты комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству начали работу с минуты молчания.

Председатель комитета Марат Аманкулов сообщил, что накануне случилась трагедия, погибли наши сограждане. Люди потеряли родных. С ними вместе скорбит весь Кыргызстан.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура.