Крушение «Боинга-747». Депутаты ЖК начали работу с минуты молчания

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Депутаты комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству начали работу с минуты молчания.
Председатель комитета Марат Аманкулов сообщил, что накануне случилась трагедия, погибли наши сограждане. Люди потеряли родных. С ними вместе скорбит весь Кыргызстан.
17 января в Кыргызстане объявлен днем траура.
URL: http://www.24.kg/vlast/43339/