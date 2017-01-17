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Крушение «Боинга-747». Депутаты ЖК начали работу с минуты молчания

17/01/17 10:16, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутаты комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству начали работу с минуты молчания.

 

Председатель комитета Марат Аманкулов сообщил, что накануне случилась трагедия, погибли наши сограждане. Люди потеряли родных. С ними вместе скорбит весь Кыргызстан.

 

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура.

URL: http://www.24.kg/vlast/43339/

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