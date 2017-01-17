Крушение «Боинга-747». Взрывчатых веществ на борту не обнаружено

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МВД Кыргызстана не обнаружило взрывчатых веществ в разбившемся турецком самолете. Об этом сообщил сегодня на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заместитель министра ВД Курсан Асанов.
По его словам, правоохранительные органы Кыргызстана исключают версию о теракте.
Найден только один черный ящик. Его пока не вскрывали. МВД ждет разрешения комиссии для распечатки ящика.
URL: http://www.24.kg/vlast/43341/