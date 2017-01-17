Крушение «Боинга-474». Поселок Дача СУ не входил в генеральный план застройки

Поселок Дача-СУ, где потерпел крушение турецкий грузовой самолет, не входил в генплан застройки. Об этом сегодня на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил заместитель министра здравоохранения Амангельды Мурзалиев.

По его словам, в поселке 423 участка, проживает около тысячи человек. Поселок не является жилым и не входил в генеральный план.

Уточняется, что дачный поселок образован 15 лет назад. В настоящее время он остается без питьевой воды, осуществляется ее подвоз.

Поселок до сих пор находится без электричества.

Однако жители Сокулукского района и работники аэропорта «Манас» рассказывают, что дачный кооператив «Авиатор» создан еще в советское время. Позже люди обосновались здесь на постоянное место жительства.