RSS
facebookfacebookgoogale+
Выборы в Бишкекский горкенеш. Пять интересных фактов
Опасные игрушки. На свой страх и риск
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 19 января 2017 года. Четверг. Бишкекское время 04:52
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Крушение «Боинга-474». Поселок Дача СУ не входил в генеральный план застройки

17/01/17 10:34, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Поселок Дача-СУ, где потерпел крушение турецкий грузовой самолет, не входил в генплан застройки. Об этом сегодня на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил заместитель министра здравоохранения Амангельды Мурзалиев.

 

По его словам, в поселке 423 участка, проживает около тысячи человек. Поселок не является жилым и не входил в генеральный план.

 

Уточняется, что дачный поселок образован 15 лет назад. В настоящее время он остается без питьевой воды, осуществляется ее подвоз.

 

Поселок до сих пор находится без электричества.

 

Однако жители Сокулукского района и работники аэропорта «Манас» рассказывают, что дачный кооператив «Авиатор» создан еще в советское время. Позже люди обосновались здесь на постоянное место жительства.

URL: http://www.24.kg/vlast/43344/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ