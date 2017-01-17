Крушение «Боинга-747». Борт мог без проблем совершить посадку

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Погодные условия не могли стать помехой для посадки «Боинга-747». Об этом сегодня на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил заместитель генерального директора «Кыргызаэронавигации» Карим Бутабаев.
По его словам, решение о посадке воздушного судна принимает командир, даже при плохих погодных условиях.
«Все этапы полета проходили в соответствии с нормативами. Видимость на момент посадки составляла
Минимальный порог этого типа самолета -
URL: http://www.24.kg/vlast/43345/