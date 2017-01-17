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Крушение «Боинга-747». Борт мог без проблем совершить посадку

17/01/17 10:38, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Погодные условия не могли стать помехой для посадки «Боинга-747». Об этом сегодня на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил заместитель генерального директора «Кыргызаэронавигации» Карим Бутабаев.

 

По его словам, решение о посадке воздушного судна принимает командир, даже при плохих погодных условиях.

 

«Все этапы полета проходили в соответствии с нормативами. Видимость на момент посадки составляла 400 метров в начале полосы», - сказал Карим Бутабаев.

 

Минимальный порог этого типа самолета - 300 метров. «Есть три категории видимости. Самолет может заходить и по нулям, все зависит от типа судна. Ему хватало задела совершить посадку. Борт мог спокойно сесть. Это можно проверить по показаниям метеоприборов», - отметил Карим Бутабаев.

URL: http://www.24.kg/vlast/43345/

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