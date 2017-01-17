Крушение «Боинга-747». Борт мог без проблем совершить посадку

Погодные условия не могли стать помехой для посадки «Боинга-747». Об этом сегодня на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил заместитель генерального директора «Кыргызаэронавигации» Карим Бутабаев.

По его словам, решение о посадке воздушного судна принимает командир, даже при плохих погодных условиях.

«Все этапы полета проходили в соответствии с нормативами. Видимость на момент посадки составляла 400 метров в начале полосы», - сказал Карим Бутабаев.