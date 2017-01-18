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В Жогорку Кенеше предлагают ликвидировать Департамент охоты

18/01/17 10:48, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Жогорку Кенеше предлагают ликвидировать департамент охоты при Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

 

Депутат Максат Сабиров сегодня на заседании заявил, что егери, сотрудники департамента занимаются не охраной животных, а сопровождают охотников и получают за это деньги.

 

«У егерей зарплата составляет всего 5 тысяч сомов. Но вы попробуйте сегодня уволить хоть одного из них - сразу начинаются звонки из «Белого дома». Не департамент охоты нужно было открывать, а департамент охраны окружающей среды», - сказал он.

 

Имеющееся подразделение при госагентстве депутат назвал «путь к охоте», раз имеется департамент охоты, а не охраны.

URL: http://www.24.kg/vlast/43426/

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