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Отключены от электричества за долги четыре школы в Таласской области

18/01/17 12:03, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Таласской области Кыргызстана четыре школы отключили от электричества за долги. Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша.

 

По словам депутата Кенжебека Бокоева, ему прислали информацию и фотографии.

 

«Государственные школы являются дотационными, и государство должно заботиться о них. Температура сейчас -15, а дети сидят в холоде», - сказал он.

 

Представители правительства попросили данные о школах для разрешения ситуации.

URL: http://www.24.kg/vlast/43435/

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