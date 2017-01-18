Отключены от электричества за долги четыре школы в Таласской области

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В Таласской области Кыргызстана четыре школы отключили от электричества за долги. Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша.
По словам депутата Кенжебека Бокоева, ему прислали информацию и фотографии.
«Государственные школы являются дотационными, и государство должно заботиться о них. Температура сейчас -15, а дети сидят в холоде», - сказал он.
Представители правительства попросили данные о школах для разрешения ситуации.
URL: http://www.24.kg/vlast/43435/