Отключены от электричества за долги четыре школы в Таласской области

В Таласской области Кыргызстана четыре школы отключили от электричества за долги. Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша.

По словам депутата Кенжебека Бокоева, ему прислали информацию и фотографии.

«Государственные школы являются дотационными, и государство должно заботиться о них. Температура сейчас -15, а дети сидят в холоде», - сказал он.

Представители правительства попросили данные о школах для разрешения ситуации.