Крушение «Боинга-747». Омурбек Текебаев рассказал, какую правду скрывает правительство

Депутат парламента Омурбек Текебаев рассказал сегодня на заседании ЖК, какую правду скрывает правительство относительно крушения «Боинга-747».

«Депутаты выезжали на место трагедии. Тогда сказали, что самолет пытался три раза приземлиться, а теперь говорят, что он сразу приземлился. «Боинг» может лететь на расстояние 13 тысяч километров без дозаправки. У меня есть письмо от турецкой компании, у них не было надобности заправляться в Кыргызстане. От общественности скрывают правду. Мы должны установить виновных. Гоняясь за прибылью, так рисковать жизнями наших граждан и скрывать правду - это неправильно», - подчеркнул Омурбек Текебаев.

«С каждого груза кто-то по 25 миллионов получал прибыль. Это была контрабанда. Правильно, что казахи и россияне нам не доверяют. У нас есть такие дыры, когда товар поступает к нам сухопутным путем или авиарейсами. Что это был за груз, из-за которого погибли наши граждане? Что скрывают? Мы все это должны выяснить», - подчеркнул он.

Спикер Чыныбай Турсунбеков ответил: «Принесите решение комитета, и потом будет решен вопрос о создании комиссии».

Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев отметил, что в последние дни по ОТРК показывают хвалебные сюжеты про аэропорт «Манас».

«Они хвастают о прибыли. Но за все время не купили ни одной пожарной машины, не открыли ни одной спасательной службы. Через полчаса приехали на место катастрофы, что это такое?! Нужно создать комиссию и расследовать причины трагедии», - добавил он.