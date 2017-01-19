В Кыргызстане роженицы не доезжают до роддомов и рожают в машинах

Депутат парламента Абдумажит Юсуров потребовал от Министерства здравоохранения обеспечить всех рожениц равными условиями.

«В селе Ивановка жители просят открыть родильное отделение в больнице. Оно работало на протяжении 40 лет, а в 2013 году по непонятным причинам его закрыли. Там обслуживали рожениц из девяти сел. Сейчас женщинам из отдаленных селений тяжело ездить в Кант. Иногда там нет мест или не принимают. Бывают случаи, когда матери не доезжают и рожают прямо в машине», - сказал он.

Депутат отметил, что жители обращались с этой просьбой в правительство, но вопрос не решается.

«В 2014-м во время марафона они собрали неплохую сумму. И арабские спонсоры дали $5 тысяч. Но до сих пор ничего не сделано», - добавил Абдумажит Юсуров.

«Рожениц не принимают без обменной карты. Министерству здравоохранения необходимо создавать одинаковые условия для всех рожениц, независимо от регионов», - резюмировал он.