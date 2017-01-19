В Кыргызстане роженицы не доезжают до роддомов и рожают в машинах

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Депутат парламента Абдумажит Юсуров потребовал от Министерства здравоохранения обеспечить всех рожениц равными условиями.
«В селе Ивановка жители просят открыть родильное отделение в больнице. Оно работало на протяжении 40 лет, а в 2013 году по непонятным причинам его закрыли. Там обслуживали рожениц из девяти сел. Сейчас женщинам из отдаленных селений тяжело ездить в Кант. Иногда там нет мест или не принимают. Бывают случаи, когда матери не доезжают и рожают прямо в машине», - сказал он.
Депутат отметил, что жители обращались с этой просьбой в правительство, но вопрос не решается.
«В 2014-м во время марафона они собрали неплохую сумму. И арабские спонсоры дали $5 тысяч. Но до сих пор ничего не сделано», - добавил Абдумажит Юсуров.
«Рожениц не принимают без обменной карты. Министерству здравоохранения необходимо создавать одинаковые условия для всех рожениц, независимо от регионов», - резюмировал он.
URL: http://www.24.kg/vlast/43492/