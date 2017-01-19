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Крушение «Боинга-747». Экипаж не имел права разгружаться в аэропорту «Манас»

19/01/17 16:48, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Экипаж «Боинга-747», потерпевшего крушение в Бишкеке, не имел права разгружаться в аэропорту «Манас». Об этом сегодня на брифинге сообщил глава ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев.

 

По его словам, самолет выполнял транзитный рейс. Он шел на техническую посадку. «По нашим сведениям, выгрузка товаров не предполагалась. Других коммерческих целей не было. Он и не имел на это права», - сказал Эмир Чукуев.

 

Ранее депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев заявил, что правительство скрывает от кыргызстанцев правду. Со ссылкой на турецкую компанию он заявил, что самолет шел на посадку, чтобы оставить в аэропорту груз. Дозаправка ему не требовалась.

URL: http://www.24.kg/vlast/43535/

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