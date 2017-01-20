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В Жогорку Кенеше рассказали, какой будет железная дорога Китай – Кыргызстан - Узбекистан

20/01/17 10:49, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

На заседании фракции «Ата Мекен» сообщили технические подробности о будущей железной дороге Китай – Кыргызстан - Узбекистан.

 

Как рассказал министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов, длина ветки Торугарт – Джалал-Абад составит 432 километра. Проектом на этом отрезке предусмотрено 87 мостов (общая длина их составит 67 километров), 28 тоннелей (общая длина 68,7 километра, самый длинный - в районе Казармана - 14 километров).

 

Отмечается, что прогнозируемый срок строительства - 8 лет. Предполагается, что после ввода в эксплуатацию по этой магистрали можно будет перевозить до 12 миллионов тонн грузов в год.

URL: http://www.24.kg/vlast/43566/

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