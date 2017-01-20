В Жогорку Кенеше рассказали, какой будет железная дорога Китай – Кыргызстан - Узбекистан

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
На заседании фракции «Ата Мекен» сообщили технические подробности о будущей железной дороге Китай – Кыргызстан - Узбекистан.
Как рассказал министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов, длина ветки Торугарт – Джалал-Абад составит
Отмечается, что прогнозируемый срок строительства - 8 лет. Предполагается, что после ввода в эксплуатацию по этой магистрали можно будет перевозить до 12 миллионов тонн грузов в год.
URL: http://www.24.kg/vlast/43566/