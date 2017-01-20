В Жогорку Кенеше рассказали, какой будет железная дорога Китай – Кыргызстан - Узбекистан

На заседании фракции «Ата Мекен» сообщили технические подробности о будущей железной дороге Китай – Кыргызстан - Узбекистан.

Как рассказал министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов, длина ветки Торугарт – Джалал-Абад составит 432 километра . Проектом на этом отрезке предусмотрено 87 мостов (общая длина их составит 67 километров ), 28 тоннелей (общая длина 68,7 километра , самый длинный - в районе Казармана - 14 километров ).

Отмечается, что прогнозируемый срок строительства - 8 лет. Предполагается, что после ввода в эксплуатацию по этой магистрали можно будет перевозить до 12 миллионов тонн грузов в год.