Сотни наркоманов помиловал покидающий пост президент США Барак Обама

Президент США Барак Обама смягчил наказание 330 заключенным, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях страны по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Об этом пишет «Правда.ru».

Как сообщается на сайте Белого дома, в общем на посту президента США Обама смягчил действие 1715 приговоров, что является максимумом за время работы администраций 13 предыдущих американских лидеров. Среди всех попавших под «кампанию милосердия» 568 человек приговорены к пожизненному заключению.

18 января Барак Обама сократил срок заключения для 209 человек, еще 64 помиловал, в их числе информатор портала WikiLeaks Челси Мэннинг, который передал более 700 тысяч военных и дипломатических документов, видеофайлов, касающихся военной операции США в Ираке в 2009–2010 годах.

Мода на легализацию марихуаны и других наркотических веществ в США набирает обороты. Ранее Обама заявил, что курение марихуаны - просто плохая привычка, и даже признался, что употреблял ее в юности.

«Как известно, в подростковом возрасте я курил «травку». Я считаю это плохой привычкой и пороком, схожим с курением сигарет. Сигареты я курил в юношеском возрасте и на протяжении длительного отрезка взрослой жизни, - рассказал глава Белого дома. - Не думаю, что марихуана опаснее алкоголя».